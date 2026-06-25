本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/25（木） EUR/USD 1.1300（18億ユーロ） 1.1350（7.83億ユーロ） 1.1375（7.58億ユーロ） 1.1380（6.29億ユーロ） 1.1410（6.25億ユーロ） 1.1450（8.54億ユーロ） 1.1460（9.02億ユーロ） 1.1470（6.97億ユーロ） 1.1475（5.75億ユーロ） 1.1500（29億ユーロ） USD/JPY 160.00（8.42億ドル）