衆参両院の正副議長は25日、皇室典範改正案の要綱について各党各会派からの意見を聞いた上で、これを了承しました。政府は速やかに改正案を閣議決定した上で国会に提出する方針です。森衆院議長「要綱はとりまとめに沿ったものと判断し、了承することといたしました」森議長はまた将来的な制度の見直しについて、規定している付帯決議の部分に「若干補充する必要がある」と明らかにしました。要綱には、女性皇族が結婚後も皇室に残