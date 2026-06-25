◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(25日、楽天モバイルパーク)楽天が西武に3連勝を飾りました。楽天は両チーム無得点の2回、先頭から2者連続のヒットで2塁3塁のチャンスを作ると村林一輝選手が犠牲フライで先制、さらに中島大輔選手はタイムリーを放ち2点目を奪います。先発の前田健太投手は西武打線にチャンスを与えず3回から3イニング連続で3者凡退とすると、7回は先頭にヒットを許しますが連続三振で2アウト。盗塁で初めて2塁まで