タモリ（８０）が２４日に東京都内で行われたＮＨＫ「タモリ・山中伸弥の！？」の会見に登場した。久しぶりの会見に姿をみせ、新ＭＣにＭＩＳＩＡが加入することを発表した。おなじみのオールバックにサングラス。ブルーのジャケットにピンクネクタイ姿で登場した。軽く指で挟むようにマイクを持ち、にこやかに語る姿は、「笑っていいとも！」時代と驚くほど変わりがなかった。会見では京大・山中伸弥教授とともにＭＩＳ