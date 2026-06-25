食料品の消費税は、来年4月から1％に引き下げられるのか。超党派の「国民会議」での議論が大詰めを迎えるなか、街では様々な本音が聞かれました。そして、今回の動きを受けて早くも「次の一手」に動き出した飲食店を取材しました。消費税の1%について、街では…70代「何％でもないよりはいい。上がるよりは安い方がいいですよね。もちろん0％になったら一番いいけど」30代「家計としては多少は（助かる）とはなるけど、浮いたお金