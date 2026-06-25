声優の永瀬アンナと武内駿輔、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（50）とユースケ（49）が25日、公開を翌日に控えた映画「スーパーガール」の特別試写イベントに出席した。永瀬がスーパーガール、武内がスーパーマン、ダイアンの2人が宇宙のならず者の吹き替えを担当。ただ、この日の試写は字幕版とあって、津田は「字幕版なんや！誰も出て来ないやん」と驚きつつ大声で叫んだ。代わりに生アフレコが行われ、ダイアンの2人は顔ハ