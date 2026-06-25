アビスパ福岡は25日、7選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。今回の契約更新情報は2回目となり、18日には12選手との契約更新が発表されていた。以下、新たな契約更新選手DF湯澤聖人DF前嶋洋太MF見木友哉DF山脇樺織MF重見柾斗DF辻岡佑真FWサニブラウン・ハナン