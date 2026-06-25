◇プロ野球パ・リーグ 楽天2-0西武(25日、楽天モバイルパーク)西武が楽天に敗れ3連敗となりました。西武先発の武内夏暉投手は2回、ノーアウトから連打で2塁3塁とされると村林一輝選手に犠牲フライをあげられ、先制点を許します。さらに中島大輔選手にはタイムリーを浴びこの回2点を失いました。打線は楽天の先発・前田健太投手になかなかチャンスが作れず。7回に先頭の長谷川信哉選手がチーム3本目のヒットで出塁しますが、ネビン