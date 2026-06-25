山形市内を流れる小さな川。よく見ると、そこには…撮影者「コイとカメ」じーっと見つめあうコイとカメの姿が。コイが泳ぎ始めると、一生懸命あとを追うカメ。すると、また向かい合って、熱い視線を送っているかのように見えます。これってもしかして…iZoo白輪剛史 園長「これはもう、カメがコイに恋しているっていうこと」でも、相手はカメじゃないのにどうして？iZoo白輪剛史 園長「（カメは）動くものをメスとし