天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２５日、東京・六本木の国立新美術館で、２０２２年に９６歳で亡くなったデザイナー森英恵さんの回顧展「生誕１００年森英恵ヴァイタル・タイプ」を鑑賞された。森さんは皇后さまの成婚時のローブデコルテをデザインしたことでも知られ、展覧会ではオートクチュールのドレスなど約４００点を展示している。愛子さまは約１時間かけて会場を見て回られた。