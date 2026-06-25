愛知県豊橋市のビルのエレベーターで、女性にわいせつな行為をしスマホを奪って逃げたうえ女性を殴ってけがを負わせたとして、英会話講師の男が逮捕されました。 強盗や不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、アメリカ国籍の英会話講師ビヒル・トーマス・サンダウン容疑者(36)です。 警察によりますと、サンダウン容疑者は今年4月、豊橋市のビルのエレベーターで、女性(46)の身