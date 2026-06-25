巨人は２５日、青森・弘前で６月３０日に行うヤクルト戦で、ＱｕｉｚＫｎｏｃｋの伊沢拓司さんが始球式を行うと発表した。この試合は日本最大の発電会社でセ・リーグ公式戦タイトルパートナーのＪＥＲＡ（ジェラ）が提供する「ＪＥＲＡクリーンエネルギーで灯セ、ナイター」として行われる。ＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクトアンバサダーのＱｕｉｚＫｎｏｃｋを代表して伊沢拓司さんが始球式を行う。