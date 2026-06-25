三重県の、障がいのある子どものための医療機関で、男性看護師が入院中の小学生の手首をつかみ、引きずって移動させた行為が、虐待と認定されました。 【写真を見る】看護師が入院中の小学生の男の子の手首つかみ約10ｍ引きずる行為 虐待と認定…自由時間に大声で叫ぶなど興奮状態になった男の子への対応で 三重県立子ども心身発達医療センター 虐待と認定された事案が起きたのは、三重県津市の「県立子ども心身発達医療セ