中道改革連合、公明党との合流をめぐり、立憲民主党の執行部はきょう（25日）、党に所属する国会議員や全国の地方組織に対して、両党との協議に入ることを説明しました。中道側にも協議への参加の意向を伝えるということです。中道、立憲、公明の3党の合流をめぐっては、中道の小川代表が19日、立憲・公明両党の代表と会談し、協議体の設置を呼びかけていました。立憲民主党はけさ、党内で議員懇談会を開き、党執行部はこの協議体