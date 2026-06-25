北上を続ける台風と梅雨前線の影響で、きょうも九州では記録的大雨となりました。台風7号は、あさって（27日）土曜日に関東に最接近。朝から大雨となる見込みです【CGを見る】関東 雨のピークは2回…27日「雨と風の予想」“ダブル台風” 週末にかけて列島接近坂口愛美気象予報士：台風の接近前から九州では、ずっと大雨が続いています。この時間（25日午後5時45分）も九州北部には活発な雨雲がかかっていて、長崎にはレベル4