25日朝、青森県で最大震度6強を観測した非常に強い地震についてです。気象庁は今後1週間程度、同程度の地震に備えるよう呼びかけています。【写真を見る】青森で最大震度6強 地震発生当時の被害状況青森 震度6強 津波の心配はなし井上貴博キャスター：25日午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。・震源地：岩手県沖・深さ：44キロメートル・地震の規模：M7.2（暫定値）・最大震度：6