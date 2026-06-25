台風7・8号のダブル台風の接近に伴い、東海道新幹線が27日（土）の始発から運休の可能性を発表するなど首都圏の鉄道にも影響が懸念されます。JR東海によりますと、東海道新幹線は台風の影響で27日（土）の始発から一部の区間で列車の遅れや運転見合わせなどの可能性があると発表しました。また、JR東日本によりますと、首都圏の在来線でも、27日（土）の午前中から28日（日）午前中にかけて、遅れや運休の可能性があるということで