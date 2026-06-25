千葉県松戸市に住む女性が、SNSを通じた投資などの名目で現金など合わせて約1億7000万円をだまし取られていたことが分かりました。警察によりますと、松戸市に住む43歳の女性は2026年1月、何者かにLINEで「資産保全・成長計画が始まる。IPO（新規公開株式）の当選枠に対する支払い費用が必要」などと伝えられ、6月までの間に、現金やビットコイン合わせて約1億7000万円をだまし取られました。女性はXで株式投資に関する投稿を見てD