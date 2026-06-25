名古屋地検特捜部は、民事訴訟の判決文の写しを偽造したり、依頼者からの預かり金を着服したりしたとして、愛知県弁護士会に所属する弁護士の男を在宅起訴しました。在宅起訴されたのは、名古屋市にある松下法律事務所の弁護士・松下典弘被告(43)です。名古屋地検特捜部によりますと、松下被告は2021年から去年にかけて、民事訴訟の判決文の写しを偽造したり、依頼者からの預かり金計1120万円を着服したりした罪などに問われ