◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・前田純投手が５回１／３を２失点で降板した。初回は山中に右前打を許しながらも無失点で終えた。２回は無死満塁のピンチを背負うと、宗の遊ゴロ併殺崩れで１点を失った。続く３回も１死二、三塁で杉本に左犠飛を許して計２失点。打線は３回２死で１７号ソロを放った近藤が、５回２死二塁から右前に適時打を運んで同点に追いついた。