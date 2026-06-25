テレビ東京の公式サイトに、新人アナウンサーのプロフィールが公開された。好きなものや嫌いなもの、モットーなどが紹介されている。【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ血液型O型、東京都出身の北川莉央アナウンサーは「お菓子作り・カラオケ・御朱印集め」が趣味だとし、好きなものは「神社・食事・美容情報」、嫌いなものは「変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかな