気象庁は、福岡県久留米市と朝倉市に「レベル4大雨危険警報」を発表しました。【映像】福岡県 久留米市と朝倉市にレベル4大雨危険警報低い土地の浸水や河川が氾濫する危険が高まっていて、厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。自治体からの避難情報を確認してください。避難指示が発令されていなくても、気象庁のキキクルなどを確認し、早めの避難をしてください