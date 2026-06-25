広島県内は26日にかけて大雨に警戒が必要です。雨雲の動きをみると梅雨前線が県内にかかり、25日の夜に雨のピークがやってくる。これまでの降水量は2日間でまとまって降っていてかなり危険な状況で、範囲も広がってくる。26日も南部で雨雲が残り、通勤通学の時間も雨が強まっている可能性があるので交通機関の情報に注意を。予想される総雨量は26日の午後6時までにさらに増える予想で、河川の増水や氾濫、浸水、土砂災害など