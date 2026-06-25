全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市中央区にあるお粥専門店を取材しました。お粥ではありますが、暑い日にもおすすめのひんやりメニューもあるんです。 【高濱優生乃アナウンサー】 「強い日差しが照りつける暑い日が続いていますが、そんな夏にぴったりな珍しいメニューがこちらのお店で味わえます」 “粥”の文字が掲げられた店は、新潟市中央区花町にあるお粥専門店『米草堂』。 築120年の理容室