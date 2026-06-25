24日、鹿児島県内を襲った線状降水帯。鹿児島市武では住宅下の「のり面」が崩れ、復旧の見通しは立っていません。現場ののり面は以前からひびが入り、崩落が懸念されていました。 「雨が降る中、現場では土のうを並べる作業が始まりました」 コンクリートののり面崩れる 警察などによりますと、24日正午すぎ、鹿児島市武3丁目で、コンクリートののり面が縦およそ5メートル、幅20メートルにわたって崩