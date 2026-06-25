1時間に100ミリを超える猛烈な雨が襲った薩摩川内市。被害の爪あとが残っています。 （記者）「永利町です。大雨から一夜明けたきょう、住民は片付けをしていました」 薩摩川内市永利町では住宅の浸水被害が相次ぎました。 8か月前に引っ越し…「今は片付けをするしかない」 Q.どのあたりまで水が来た？ （住民）「ホースで洗った後だがこの辺だった」 こちらの女性は家族5人暮らしで、8か月前に引っ越してきた