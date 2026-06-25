養殖ブリが死ぬ 被害の数や金額は現在、調査中 八代海に赤潮警報が発表される中、長島町で養殖ブリが死ぬ被害が出ています。 25日朝の長島町です。県や長島町によりますと、25日朝、東町漁協や養殖業者から「養殖ブリが死んでいる」と報告を受けたということです。 赤潮の影響で養殖しているブリやシマアジ、カンパチが死んでいて被害の数や金額は現在、調査中で分かっていません。 八代海では「シャットネラアンティー