鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になって、5日目です。新たな手がかりはなく、天候をにらみながらの捜索が続いています。 行方不明になっているのは、熊本県の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に入浴していましたが、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。 25日は50人態勢で捜索 警察と消防による25日の捜索は、午前9時半ごろか