メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅地区の再開発問題を抱える名鉄の株主総会が、25日に開かれました。経営陣の責任を問う声に対し、社長の説明は？ 名古屋市中区のホテルで開かれた、名鉄の株主総会。 株主の注目は…。 「再開発の問題なども話が出るかなと。再開発の延期発表もあって、今回初めて来た」（愛知・岡崎市の60代株主） 「名駅が活気づいてほしいから、再開発がどうなっていくか聞きたい」（名古