欧州株堅調、米株先物もプラス圏推移、ＡＩ関連株が再び上昇 東京時間19:35現在 英ＦＴＳＥ100 10493.68（+32.05+0.31%） 独ＤＡＸ24908.22（+167.86+0.68%） 仏ＣＡＣ40 8427.38（+41.89+0.50%） スイスＳＭＩ 14167.78（+50.03+0.35%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:35現在 ダウ平均先物SEP 26月限52403.00（+124.00+0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP