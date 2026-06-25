女優でアーティストの松田ゆう姫が、スタイルの良さが際立つ水着ショットを披露した。ゆう姫は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「ダイビングにパラセーリングにウミガメに初めての経験を沢山（たくさん）してきましたなんでもやってみないと分からない！本当楽しかったなー」と記し、水着姿でプールサイドに立つショットや、ダイビング中の動画など海を楽しむ姿と、パラセーリング中のショットをアップした。こ