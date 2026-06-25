◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・前田健太投手（３８）が西武戦に先発し、７回３安打無失点で降板した。初回は好スタートを切った。先頭のカナリオを１５１キロ直球で右飛に仕留めると、２死からはスプリットで長谷川を空振り三振。無失点でスタートした。右腕の好投は続いた。２回は先頭のネビンに左前安打を浴びたが、動じない。後続を冷静に打ち取った。ストライク先行で投げ込み、