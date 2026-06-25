金曜日から土曜日は各地で大雨に警戒をしてください。【CGを見る】25日夜〜27日「降水と風の予想」【金曜日〜土曜日は、台風7号・8号由来の雨雲による大雨に警戒】台風7号は暴風域を伴いながら沖縄本島に接近しています。金曜日は、沖縄本島や奄美地方は雨や風が強く、大荒れの天気となるおそれがあり、走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹くおそれもあります。また、土曜日は西日本から東日本にも近づき、各地に大雨を