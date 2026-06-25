気象台は、25日午後8時02分に、レベル３大雨警報を筑前町に発表しました。筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大牟田市●レベル２大雨注意報■久留米市●レベル４大雨危険警報■飯塚市●レベル２大雨注意報■柳川市●レベル３大雨警報■八女市●レベル３大雨警報■筑後市●レベル３大雨警報■大川市●レベル３大雨警報■行橋市●レベル２大雨注意報■豊前市●レベル３大