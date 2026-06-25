去年発売した「盛れ！ミ・アモーレ」が大バズりし、「盛れミ旋風」を巻き起こしているJuice=Juiceが、池袋サンシャインシティの噴水広場で『MORE!  MORE!  EP』発売記念イベントを行いました。【写真を見る】【 Juice=Juice 】新EPは「全曲が勝負」 広瀬香美プロデュースの新曲は「みんなで大合唱」ファンの頑張りにも熱視線ライブ前の囲み取材で、リーダーの段原瑠々さんは、自分たちを囲む観客を見回すと?一番上の階ま