サッカー元日本代表FWでJ3奈良の大黒将志監督（46）が25日、NHK「FIFAワールドカップ2026デイリーハイライト」（後7・30）に出演し、今大会の印象を語った。48チームによる1次リーグは第3節がスタート。ブラジル、アルゼンチン、ドイツなど強豪各国が、32チームによる決勝トーナメント進出を決めている。大会の印象を問われた大黒監督は、「番狂わせが少なくて、強いチームが順当に勝って、スターがゴールを決める。順当に