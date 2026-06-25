台風7号の接近でトヨタと日産は、九州の一部の工場の稼働を25日午後から停止しています。台風7号の接近に伴い、トヨタ自動車は福岡県のトヨタ自動車九州・宮田工場について、25日午後3時ごろから26日の午後まで、稼働を停止すると発表しました。大雨で工場周辺の道路が通行止めになっていることが要因としています。また、日産自動車九州の生産ラインの一部でも、25日夕方から夜にかけて稼働を停止するとしています。