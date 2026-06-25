ホットパレットが運営するペッパーランチは、2026年6月26日から30日までの5日間限定で、値段そのままでお肉が増量する「肉の日WEEK」を実施します。平日限定ランチメニューも増量毎月好評の肉の日イベント。今月は「肉の日WEEK」として、お得な企画を6月26日から30日までの5日間たっぷり楽しめます。期間中は対象メニューを値段そのままでお肉が29％増量します。しかも今回は、平日限定のランチメニューも増量の対象です。対象メニ