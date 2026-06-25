NEWTRENDが6月24日にメジャーデビューシングル『ケロハピ♡』をリリース。あわせてMVを公開した。 （関連：【映像あり】NEWTREND、メジャーデビューシングル『ケロハピ♡』表題曲MV） 同楽曲は、歌詞に〈HAPPY！〉がJ-POP史上最多級の40回も登場する幸福感満載の楽曲。“蛙化現象”だけでなく日常の辛い事や悲しい出来事を、カエルのマークで活動する彼らが一瞬にしてケロっ