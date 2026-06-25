県警察学校で報道関係者を対象にした体験入校が行われました。 NIBからは永田アナウンサーが参加し規律のある訓練を体験してきました。 （永田 拓巳アナウンサー） 「今から警察学校で授業を体験していきます。この制服を身にまとうと一気に緊張感が出てきます。しっかり気合を入れて頑張っていこうと思います」 永田アナウンサーが参加したのは、県警察学校の体験入校。 警察