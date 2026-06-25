■メンバーが笑顔で踊りターンをきめる姿を披露 【動画】Hey! Say! JUMPの“完全無欠アイドル”ダンス／MV①～② Hey! Say! JUMPが公式SNSで、6月22日から配信スタートした新曲「CUE CUE CUTE」にのせてメンバー全員でダンスを踊る動画が公開された。 「CUE CUE CUTE」は、テレ東系6局ネット「アニもり！」内のTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』の主題歌となっている。 6月24