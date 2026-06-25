●アイ・グリッド・ソリューションズ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：7月29日 事業内容：・分散型エネルギー資源等を統合活用可能なプラット フォームの開発・運営 ・オンサイトソーラー発電所の開発・運営及びそれらの 支援・コンサルティングサービス ・蓄電池や EV 関連サービスを含む、GX（