6月25日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― オークファン [東証Ｇ]決算月【9月】6/25発表 従来のQUOカードPayに加え、プライベートブランド「AP LAB」「KACHIKA」の商品を対象とする15％割引クーポンコードを新たに贈呈する。 株探ニュ&#1