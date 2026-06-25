「日本の棚田百選」にも選ばれている三条市『北五百川(きたいもがわ)の棚田』の大部分の作付けが今年で終わります。度重なるイノシシなどの獣害で、農家は「継続を断念した」と話しています。 ■佐野誠五さん 「ここが棚田の頂上です。ここから見る景色が一番きれい。棚田・集落・田んぼ・山があってバランスのいい棚田。」 標高1293mの粟ヶ岳のなだらかな斜面地帯に広がる三条市『北五百川の棚田』。約400年続く棚田