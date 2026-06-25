火事があったのは、北海道千歳市稲穂4丁目の共同住宅です。2026年6月25日午後3時ごろ、住人から「煙が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、2階建ての共同住宅1階から煙があがりましたが、火は約1時間後に消し止められたということです。共同住宅の住人は全員避難し、けが人はいません。近隣の住宅への延焼も確認されておらず、消防などは火事の原因を詳しく調べています。