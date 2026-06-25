テオスカー・ヘルナンデスが実戦で活躍米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回3失点で8勝目を挙げ、5打数2安打1打点をマークした。投打で勝利に貢献した裏では、負傷者リスト（IL）入りしている33歳が3Aで活躍するという朗報も届いた。5月末に左大腿裏を痛めて離脱しているテオスカー・ヘルナンデス。24日（同25日）はドジャース傘下3Aオクラホマシテ