25日の大雨の状況は…玉名市から溝江翔平アナが最新情報を伝えます。【スタジオ】大雨による交通機関への影響です。JR鹿児島線荒尾～八代JR豊肥線熊本～中判田（大分）JR三角線宇土・三角間で26日の運行を見合わせます。南阿蘇鉄道は全線で26日の始発からの運行見合わせを決めました。 続いて教育現場への影響です。避難指示が出ている市町村では、26日も休校の判断をしています。熊本市では、25日に続き26