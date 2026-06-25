高市政権で初となるいわゆる「女性版骨太の方針」が決定し、高市総理は家事や育児支援サービスを利用しやすくなるよう、税制措置を含む支援策の検討を関係大臣に指示しました。高市総理「家事・育児支援サービスなど、安心して利用することができるよう、家事支援サービスの国家資格などによる品質と信頼の向上を前提に、税制措置を含む支援策を検討してください」政府は今年の「女性版骨太の方針」を決定し、「健康」「成長戦略分