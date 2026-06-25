ビッグアーサー産駒のエーアイクワイ（牡２歳、美浦・相沢郁厩舎）が、２７日の福島５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）でデビューを迎える。Ｗコースの追い切りでは１週前にサンデーパーティー（３歳１勝クラス）に２馬身、当週はレジェンドヴァーサ（２歳新馬）に６馬身先着と動きは上々。２週前にはラスト１ハロン１０秒９（５ハロン６７秒４）の好時計をマークしており、高い能力がうかがえる。相沢調教師も「水準以上に