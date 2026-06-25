石川・志賀町の海岸に流れ着いた、巨大なホース。人が隣に立つと、その巨大さが分かります。24日から始まった撤去作業。まずはその巨体をバーナーで短く切っていきます。担当者は台風が来る前に海岸から運び出して、港で陸揚げをしたいといいますがそれには問題が。撤去作業の現場監督・辻口忠夫さん今困っているのは（ホースの中に）大量の水が入っている。（水を）出すために朝から穴を開けたが、まだ出きらない。撤去費用は約50